Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı ödül!

IPA, mülteci çocuklara yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Uluslararası Barış Ödülü"ne layık gördü.

Güncellenme 12 Mart 2018 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mülteci çocuklara yaptığı hizmetlerinden dolayı Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) tarafından 'Uluslararası Barış Ödülü' verilecek.

IPA yönetimi, kurumun Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bu sırada mülteci çocuklar için yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu ve sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etti.

Uluslararası Barış Ödülü'ne Erdoğan layık görüldü

IPA'nın ziyaret sonrası Türkiye adına aldığı kararları açıklayan Kerem Hasanoğlu, kurumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülteci çocuklara yaptığı çalışmalardan dolayı, 'Uluslararası Barış Ödülü' vermeyi kararlaştırdığını belirtti. IPA yönetiminin, çok sayıda çocuğun hayata tutunmasını sağlayan Erdoğan'ın buna önderlik yaptığını ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Sayın Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Sayın Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız."

IPA'ya 1 milyonun üzerinde çocuk doktoru üye olurken, 140 ülkede aktif olarak çalışıyor.