Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde kaç oy beklediğini açıkladı!

AB zirvesinden dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime dair önemli açıklamalar yaptı.

Güncellenme 28 Mart 2018 09:34

Bulgaristan'ın Varna kentine AB zirvesi için giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, 2019 seçimleriyle ilgili kritik tespitlerde bulundu.

Cumhur ittifakı Kürt seçmeni olumsuz etkiler mi?

"Cumhur ittifakı Kürt seçmeni olumsuz etkiler mi sizce?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu'da olumsuz bir hava söz konusu olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini, 'Cumhur ittifakı', iddiaların tam aksine, bölgedeki MHP'lilerin AK Parti'yle dayanışma ruhunu teşvik ettiğini, AK Parti'nin Güneydoğu'da, Doğu'da belli bir oy rezervi olduğunu, oy rezervlerinin 'cumhur ittifakı' sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edeceğini, yerel seçimde de bunun neticesini çok farklı şekilde alacaklarını düşündüğünü, bölgenin AK Parti'yi sahiplenişinin çok farklı olduğunu, Kırklar Dağı'nda PKK'lılar, PKK'lı müteahhitlerin binaları kendileri için yaptıklarını, o binaların hepsinin yıkıldığını, bu olayın halkın özgüvenini daha da artırdığını, artık "Demek ki devlet bizim yanımızda" dediklerini söyledi.

Dayanışma ruhu vurgusu

Bahçeli'nin "Yerel seçimde ittifak olmaz" diye açıklaması olduğunu hatırlatan Erdoğan, yerel seçimde ancak gönüllüler dayanışması olabileceğini, unu da şimdi dillendirmenin doğru olmayacağını, yerel seçime daha 10-11 ay olduğunu, onun da ancak seçime doğru konuşulacağını, kendilerinin hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar olduğunu, onlarınkilerde dolaşanların olduğunu, kendisinin şahsen bunu şekillendirebildiğini ama bunun beraber konuşulup şekillendirmenin çok daha isabetli olacağını, uzun ince bir yolda olduklarını, asıl olanın genel seçimler olduğunu, Kasım seçimine giderken dayanışma ruhunun zedelememesi gerektiğini vurguladı.

Oy hedefi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan bir diğer soru Siz "Sandıkları patlatacağız" dediniz. MHP'liler de "Yüzde 60'ın üstü" diye bir rakam telaffuz ediyorlar? şeklinde oldu.

Erdoğan bu soruya, rakam vermenin doğru olmayacağını ama MHP'lilerin dediği rakamların aslında kamuoyu araştırmalarında da geçtiğini, bu benzer rakamlardan hareketle kendilerinin o oranları yakalamalarının şart olduğunu düşündüğünü söyledi.