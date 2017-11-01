Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Yazıcı'nın hayranı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen resepsiyonda Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için "Bizi en iyi yerlerde temsil edecek" dedi.

Güncellenme 01 Kasım 2017 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe'de Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona Türk asıllı Alman Futbolcu Mesut Özil, menajeri Erkut Söğüt ve İlhan Gündoğan da katıldı. Yusuf Yazıcı'nın Avrupa sorumlusu menajeri olan Erkut Söğüt'ün resepsiyona katılması bordo-mavili oyuncunun da burada gündeme gelmesine neden oldu.

Resepsiyona davetli olan ancak Galatasaray maçı nedeniyle katılamayan Yusuf Yazıcı için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bordo-mavili genç yeteneği çok beğendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yusuf için "Mesut gibi bizi en iyi yerlerde temsil edeceğinden şüphemiz yok" dediği aktarıldı.