Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı bu sözlerle ikaz etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimlerin gözden kaçmadığını belirterek Yunanistan'ı uyardı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 11:58

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta ve Ege adalarında yaptığı ihlalleri hatırlatarak, Haddini aşanları yanlış hesap yapmamalarını buradan ikaz ediyoruz. Onların da hesabını bozarız ve bozacağız" dedi.

Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda verdiği mücadeleyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in de gündemden asla kopmadan üzerine düşeni yerine getirdiğini belirtti. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda göre alan tüm askerlera başarılar dileyen Erdoğan, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a uyarı

Yunanistan'a ikazda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamalarını buradan ikaz ediyoruz. Onların da hesabını bozarız ve bozacağız. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi aldığı kararlar herhalde bizim de aldığımız ve kararları etkileyecektir. Şunun iyi bilinmesi gerekir, Türkiye çadır devleti değildir" dedi.

"Bir ölürüz, bin diriliri"

Bir ölürüz, bin diriliriz, bu böyle bilinmelidir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini ve işlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyorum. Bunların efelikleri bizim ordularımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır.

"Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur"

Böylesine ciddiyetsiz ve çocukça adımlar hiçbir netice getirmeyeceği gibi sadece faillerini küçültür, seviyesiz hale getirir. Türkiye uluslararası haklarının sonuna kadar takipçisidir. Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur.

"Bu nasıl NATO üyeliğidir?"

Harekatı yazın başlatmış olsaydık oradaki tahkimatlar birer kaleye dönüşecektir. Eğer ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia edenler varsa artık onlara söyleyeceğimiz söz yoktur. Türkiye'nin refleksi olabilecek en askeri tepkidir. Adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir? Biz NATO'da berabersek yürüyen hükümler neyse Türkiye buna nasıl uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir.

"NATO eşittir ABD değildir"

NATO eşittir ABD değildir. NATO da tüm ülkelerin her biri eşittir. NATO'nun iç hukuku neyse ona hepimiz aynı şekilde uymak zorundayız.Sen kalkar da YPG'yi, PYD'yi bize göre terör örgütü değildir diyorsa, geç onu bir kenara. Peki NATO'da bir ülkeye saldırılıyorsa sen NATO mensubu olarak bunun karşısında durman gerekir. NATO hukuku bunu gerektirir.

"Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememişler"

Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları da çok açık. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleriyle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadıklarını görecekler.