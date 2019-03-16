Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek” dedi.

Güncellenme 16 Mart 2019 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek” dedi.

“Haçlı artıklarının zoruna gidecek”

Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemediklerine dikkat çeken Erdoğan, "Bize saldıran Haçlı bozuntularına, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek. Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz. Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız.

"Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sen kimden yanasın?”

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin sözlerine yönelik, "Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın? Hale bak..." ifadelerini kullandı.

“Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz" dedi.

“Netanyahu, oğlunun kulağını çek”

Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan teröristin silahının üzerindeki yazıların geçmişte kaldığını, artık başka bir dünyanın olduğunu söyledi.

"(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.' Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara. Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz."