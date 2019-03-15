Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını, biri ile görüştüğünü söyledi.

Güncellenme 15 Mart 2019 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısıyla ilgili "3 Türk yaralandı, biri ile görüştüm" açıklamasında bulundu.

“31 Mart beka seçimidir”

Taksim’de ezana saygısızlık yapan kalabalığa "8 Mart'ta toplanırken senin iznin var mı? diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülke yol geçen hanı mı? Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı o akşam onlar oradan dağıtıldı. Taksim'de CHP bayraklarıyla onların paçavraları yan yana. CHP Genel Başkanı istediği kadar kendini paralasın. YPG Türkiye'ye saldırmaz diyor. Madem öyle biz tepelerine binene kadar, düşen bombalar sıkılan kurşunlar kimden geliyordu. Ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Hadi onlar çıkarları için yapıyor ama Kılıçdaroğlu neden onların avukatlığına soyunuyor? Onun için 31 Mart beka seçimidir” dedi.

“Üç Türk yaralı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi izlediniz mi? İslam düşmanı katiller cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyor. Saldırının görüntüleri canlı yayınlandı. 49 kardeşimiz şehit oldu. Bunların dışında 3 tane Türk var, onlar da yaralı. Bir tanesi ile görüştüm. Bu katil bildiri yayınlamış. Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil önce şunu bil... Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Her yerin bomba olsa ne yazar. Sen masum Müslümanları buldun” ifadelerini kullandı.