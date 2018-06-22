Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi bizzat anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair bilinmeyenleri bir bir anlattı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 09:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair detayları ilk kez canlı yayında paylaştı. Bakanlık sayısının 16'ya indirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'nın AB Bakanlığı ile birleştiğini, Orman Bakanlığı'nın ise Tarım Bakanlığı ile birleşeceğini, ekonomi yönetiminin sadeleşeceğini, ekonomideki altı olan bakanlık sayısının üçe indirileceğini, cumhurbaşkanına bağlı sekiz başkanlığın olacağını söyledi.

Mevcut sistem hep engel çıkardı

Yeni dönemde; çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Cumhuriyet'in temel esası olan güçler ayrılığının daha da güçlendiğini, Yasama ve Yürütme'nin pratikte aynı gücün kontrolünde olduğunu, hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkanının olmadığını, göreve geldiklerinde her alanda önemli projeler gerçekleştirildiğini, sonuç odaklı olmaya önem verildiğini, mevcut sistemin zorlukları nedeni ile hizmetlerin zamanında yapılmadığını, bu konuda çok çileler çekildiğini, sistemin zorluklarının hep önlerine birer engel olarak çıktığını vurguladı.

Yeni sistemin patenti bize ait

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha önce yaşanan tüm zorlukları ortadan kaldırmak istediklerini, Türk tarihini ve dünyadaki örneklerini incelediklerini, yeni model oluşturulurken Türkiye'deki geçmiş sorunların masaya yatırıldığını, bu sorunların diğer ülkelerden farklı olduğunu, bu modeli Türk modeli cümlesini kurduğu için çok eleştiri aldığını, patentinin kendilerine ait olduğunu söyledi.

Bakanlık sayısı azalıyor

Bakanlık sayısının 16'ya indirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'nın AB Bakanlığı ile, Orman Bakanlığı'nın Tarım Bakanlığı ile birleşeceğini, ekonomi yönetiminin daha sade bir hale geleceğini, bu konuda altı olan bakanlık sayısının üçe indirileceğini belirtti.

Güçler daha da güçlü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmadığını, tam tersine daha da güçlü kıldığını, bu kapsamda cumhurbaşkanlığına bağlı sekiz başkanlığın söz konusu olduğunu söyledi.