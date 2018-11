Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir dönemin arifesinde olunduğunu, bu dönemin adının yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemi olduğunu söyledi.

Güncellenme 21 Ekim 2018 15:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana gerçekleştirilen reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek altyapıyı kurduklarını belirterek, “Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engeller gençlerimiz önünde durmuyor. Yeni bir dönemin arifesindeyiz; bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir” dedi.

"Bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana gerçekleştirilen reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek gençler için altyapıyı kurduklarını düşündüğünü, sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engellerin artık gençler önünde durmadığını, yeni bir dönemin arifesinde olunduğunu, bu dönemin adının yeniden diriliş ve yeniden şahlanış dönemi olduğunu, bu dönemin amacının yeniden büyük Türkiye idealini pratiğe dökme olduğunu, bunun yayılmacı bir amaç olmadığını, mazlum ve mağdurların barış içerisinde yaşadığı küresel bir sistemin savunuculuğunu yaptıklarını ifade etti.

Gençliğin istikbalin teminatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerini ihmal edenin geleceğini de tehlikeye attığını, son 16 yıldır gençlere sahip çıkmanın, onları yetiştirmenin mücadelesini verdiklerini, bugüne kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini, üniversite sayısını 206'ya çıkardıklarını, 16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan bir öğrencilere 500 lira vermeye başladıklarını söyledi.

Hareket alanı daralanlar terör örgütleri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe dönemlerinin baskıcı, faşist anlayışın rafa kaldırıldığını, utanç sahnelerine son verdiklerini, vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardıklarını, kılık kıyafetten horlanmadığı bir özgürlük atmosferini hakim kıldıklarını, bu süreçte sadece kendilerine değil, kendileriyle aynı dünya görüşünü paylaşsın, paylaşmasın herkese hizmet etme gayreti güttüklerini, kendilerini yapılan yanlışı başkalarına da yapmadıklarını, son 16 yılda hareket alanı daralanların sadece terör örgütleri ve yandaşları olduğunu, son 16 yılda kaybedenlerin hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışan asalaklar olduğunu, bunlar dışında hiçbir vatandaşın özgürlük alanının daralmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere'de Türkiye'deki Suriyelileri tekrar göndereceklerini söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibi almayan söyleyebilir. Ensar ile muhacir nedir bu bilmez. Bunlarda böyle bir kavram yok. Bunlar her zaman zulümle iç içe olmuş. CHP'nin tarihini iyi biliriz. Onların yakın siyasi tarihimizde Adnan Menderes'i arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Onlar bundan zevk duyanlardır. Onlar Ankara'dan-İstanbul'a teröristlerle yürüyebilirler. Biz rahmetle yürümeye devam edeceğiz. Bay Kemal sen onlarla yürümeye devam et, biz mazlumlarla yürümeye devam edeceğiz. Çocukların güvende olmadığı bir dünyada hiç kimse güvende değildir. Gençlerin terör, uyuşturucu veya ahlaksızlık batağında can verdiği dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz” dedi.