Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara temel askeri eğitimi verecek ve TSK'daki uzmanlığı artıracak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 12:58

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askerlikle bağlarının kopmasını istemediklerini, Türk milletinin asker bir millet olduğunu, onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemediklerini, hem tüm vatandaşlara temel askerlik eğitimini verecekleri hem de TSK'nın gücünü uzman hale getirecekleri bir sistem üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

OHAL kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakan yardımcılarının atamalarının yapıldığını, bakanların kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili eylem planları hazırladığını, kısa vadeli programları hemen uygulamaya geçireceklerini, OHAL'i kaldırmış olmanın önemli bir adım olduğunu, verdikleri sözü yerine getirdiklerini, ne aldanan ne de aldatan olduklarını söyledi.

Terörle mücadele düzenlemesi hayat geçirilecek

Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemelerin Meclis tatile girmeden hayata geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik kanunu da bu hafta hayata geçirerek o konuda da sözlerini tutulmuş olacaklarını, yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle yapılan mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler Meclis tatile girmeden hayata geçeceğini, bedelli askerlik kanunun da bu hafta hayata geçireceklerini, yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kaldıklarını, bu durumun askerlik meselesini daha köklü bir anlayışla ele almanın gerekli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'yi bedelliye ihtiyaç kalmayan bir duruma getireceklerini söyledi.

İhtiyaç duyulursa OHAL tekrar getirilecek

İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belli yerlerde OHAL ilan etme yetkileri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir ortamda hiç kimsenin Türkiye'yi terörle mücadele konusunda çıkardığı kanunlar konusunda eleştirmeye hakkı olamayacağını, önemli olanın ülkenin neye ihtiyacı olduğunu, güvenlik güçlerinin bir süredir, sınırlar içinde veya dışında yürüttüğü operasyonların bunun göstergesi olduğunu belirtti.

4,5 milyon kişiye konut yardımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlardan yıllarca kesilen konut edindirme yardımını gerçekleştirdiklerini, bunların öyle ufak, basit rakamlar olmadığını, doların çok düşük seviyede olduğu dönemde, bu kesintiler için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira konut edindirme yardımı için de 8,5 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi.

IMF’ye olan borcu AK Parti temizledi

CHP'nin yıllarca memur ve işçiyi sömürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin memuruna, işçisine olan borcu ödediklerini, 15 yıl geçtiğini ve unutulduğunu, turizmde çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşandığını, bu gelirlerde rekor kırılacağını, Merkez Bankası rezervlerinin 102 milyar dolara çıktığını, AK Parti'den önceki iktidarların hepsinin IMF'e borçlandığını, AK Parti'nin bu borçları ödediğini belirtti.