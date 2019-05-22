Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarına bu sözlerle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı kurumlarının vesayet güçlerinin ve FETÖ’nün saldırısına kaldığını hatırlatarak, "Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik” dedi.

“En güzel dersi yargımızın vereceğine inanıyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargı mensuplarıyla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf ettiğini ileri süren Erdoğan, "Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. Siyaseti, ülkeye ve millete hizmet aracı değil de marjinal çevrelere yaranma, ideolojik saplantılarını hayata geçirme, kuru gürültüyle üste çıkma vasıtası olarak görenlere en güzel dersi yine yargımızın vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip, aksi durumda yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz."

"Hiçbir yargı kurumu şahsa göre karar veremez”

Yargı bağımsızlığına dikkati çeken Erdoğan, "Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dahildir" diye konuştu.