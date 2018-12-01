Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü! İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la 50 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 22:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la G-20 Zirvesi’nin açılış töreni öncesinde ayaküstü sohbet etmişti. Aynı günün akşamı Colon Theatre'da düzenlenen liderler yemeği öncesinde de Trump ile uzaktan selamlaşmışlardı.

Daha sonra uzun bir görüşme yapacakları belirtilen iki lider, bugün akşam 50 dakikalık bir basına kapalı görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’la görüşmesi saat 20.35’te başladı ve 50 dakika sürdü. Basına kapalı yapılan görüşmenin detayları merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı, iki liderin görüşme görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.