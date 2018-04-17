Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'den kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'nin son durumu ele alındı.

“Kimyasal silah kullanımı karşısında tavrımız net”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğunu dikkati çekerek, şu anda gerilimin daha fazla tırmanmaması için olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusu

İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgedeki krize kalıcı bir çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler. Ayrıca görüşmede Türkiye ve İran arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesinden de duyulan memnuniyet dile getirildi.