Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda bölgesel konularda görüşme gerçekleştirdi.

Güncellenme 19 Şubat 2018 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Afrin, İdlib meseleleri başta olmak üzere bölgedeki son meseleler ele alındı.

İdlib'deki meseleler

Erdoğan ve Putin yaptığı görüşmede, İdlib'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi.

Terörle mücadelede işbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadelede işbirliği ve birlikte hareket etme konuları da konuşuldu.

Bölgesel konularda yakın temas

İki lider bölgesel konularda birlikte hareket etmenin ve yakın temasta olmanın önemini vurguladıktan sonra görüşmeyi sonlandırdı.