Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin o konuda anlaştı!

Telefonda görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Rusya konusunda birlikte hareket etme kararı aldı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 11:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bir sonraki zirve İstanbul'da!

İki lider, daha önce Ruhani'nin de katıldığı ve Soçi'de yapılan Suriye zirvesinin bu sefer Türkiye'de yapılması için anlaşma sağladı. Görüşmeler İstanbul'da yapılacak.

Suriye konusunda işbirliği yapılacak

İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma konusunda hızlanma kararı alan Erdoğan ve Putin, Astana süreci ile ilgili fikir alışverişinde de bulundular. Doğu Guta'daki insanı duruma da değinen iki lider Suriye konusunda işbirliği halinde hareket etme kararı alarak görüşmeyi sonlandırdıkları belirtildi.