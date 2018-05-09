Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiyi bu sözlerle uyardı

Çifte Minareli Medrese'nin açılışına canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açılışı yapan Vali Azizoğlu arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 09:22

Tarihi Çifte Minareli Medrese'nin restorasyon sonrası açılışımı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Vali Azizoğlu'nun konuşmaya erken başlaması üzerine Ankara'dan canlı yayın aracılığıyla açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol" dedi ve katılımcıları gülümsetti.

Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki en mühim eserlerinden biri olan tarihi Çifte Minareli Medrese restorasyon sonrası yeniden hizmete açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'da katıldı.

Tören sırasında Vali Azizoğlu'unun konuşmaya erken başlaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepki herkesi gülümsetti.

Açılışa Ankara'dan canlı yayın aracılıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol" dedi ve katılımcıları gülümsetti.

Açılış için hazırlanan tanıtım videosunun izlenmesi sonrası Erzurum'a canlı bağlanan Erdoğan, daha sonra "Evet Seyfettin Bey, şu an mikrofon sizde, kurdele önünüzde, makaslar da sizde, Ankara'dan selamlar sevgiler" sözleri ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na bıraktı.

Azizoğlu "Bakım ve onarımı yapılarak halkın hizmetine sunulan bölgedeki 12 vakıf eserinden biri olan Çifte Minareli Medrese'nin 1291 yılında, Sultan olan Hüdavent Hatun tarafından yaptırıldığını ifade eden Azizoğlu, "Medresenin bakım onarımı için toplam 10 milyon TL harcama yapılmıştır. Çevre düzenlemesini de bu yıl tamamlayarak, vakıf eserleri müzesi olarak kullanacağız. 2005-2018 yılları arasında bölgemizde 97 cami, 17 türbe, 2 han, 1 medrese, 1 kervansaray, 10 hamam ve 1 alışveriş merkezi olmak üzere toplam 129 eserin restorasyon ve ihyası yapılmıştır" dedi.

Konuşma sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Seyfettin Bey daha yapacak çok işimiz var, kurdeleyi sen kesiver bakayım, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve kurum müdürleri kurdeleyi keserek medresenin açılışını gerçekleştirdi.