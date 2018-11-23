Cumhurbaşkanı Erdoğan üzücü tabloyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de televizyon ve internete ayrılan süreyi açıklayarak, daha fazla kitap okunması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 23 Kasım 2018 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de günde TV’ye ayrılan sürenin 6 saat, internete 3 saat ayrıldığını söyledi.

Kitap okumaya harcanan sürenin günde birkaç dakikayı zor bulduğunu ifade eden Erdoğan, bunun Türk halkına yakışmayan bir tablo olduğunu belirtti.

Kalemin, kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk medeniyetinin yeniden ayağa kalkmak gibi önemli görevi olduğunu, ilk emri 'oku' olan bir dinin müntesipleri olunduğunu, Türk insanının; kalemin, kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olduğunu söyledi.

Üniversitelerin özgürleşmesinde iyi sınav verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefinde bir ülkenin okuma oranının, akademik makale sayısının da bununla eş değer olması gerekecektir. Türkiye gibi kadim bir devletin ilmi çalışmalarda üst sıralarda olması şarttır. En büyük görev üniversitelere düşüyor. Ülkemiz son 16 yılda üniversitelerin özgürleşmesi noktasında başarılı imtihan vermiştir. 28 Şubat'ın faşist zihniyetinin üniversitelerimizdeki tahribatı giderilmiştir” dedi.

Üzücü tabloyu paylaştı

Kendisi dinleyenlerle bazı rakamlar paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstatistiklere göre ülkemizde her gün TV'ye 6, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre günde birkaç dakikayı zor buluyor. Bizlere asla yakışmayan bir tablodur” ifadelerini kullandı.

Kafelerin dolu olmasının nedeni araştırılmalı

Türkiye’de kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelere göre daha dolu olduğunu, bunun nedenine kafa yorulması gerektiğini, Millet Kütüphaneleri'nin bile ne olduğunu anlamayanlar olduğunu ifade etti.