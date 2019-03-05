Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bir daha yaşamamak için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da yaşanılanları bir daha yaşamamak için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da yaşanılanları bir daha yaşamamak için tedbir alınması gerektiğini belirterek, “Ne olur bize yardımcı olun? Kiranızı veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın'' dedi.

“Sancaktepelinin sorunun çözdük”

Vatandaşların tapu sorunu olduğunu ve bunu yüzde 95 oranında çözdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplam 3 bin 163 parselde 5744 Sancaktepelinin sorunun çözdük. Kartal'da yaşadığımızı yaşamamak için tedbirimizi almamız lazım. Ne olur bize yardımcı olun? Kiranızı veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın. Biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutlarımızı yapıp halkımızı taşıyalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı mı? Var mıydı böyle bir şey? CHP köprüye de karşı çıktılar. Birinci, ikinci köprüye de karşı çıktılar. Marmaray'a da karşı çıktılar” dedi.

“Şimdi Bay Kemal bunları bilmez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'da bu CHP'nin bir adayı var ya… Çıkmış diyor ki, "AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok. Kreş yok" diyor. Yahu İstanbul'da bir aday tanıtımı yapmak istediniz nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi'nde yaptınız. Eğer bir tane kongre merkeziniz olsaydı giderdiniz orada yapardınız. Niye Haliç Kongre Merkezi'ne geldiniz? Demek ki sizde yok. Ama AK Parti o Sütlüce mezbahanesini kültür merkezine dönüştürdü. Şimdi orası pırıl pırıl. Karşımda da Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi var. Şimdi Bay Kemal bunları bilmez. Ama Bay Kemal'in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez” ifadelerini kullandı.

“Onun yalancılığı yargıyla müsecceldir”

İsmail Erdem’le birlikte burada çok hizmetler yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buraya 400 yataklı devlet hastanesi yaptık. Bunu yeterli bulmadık. Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesini burada kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya Sancaktepe'ye kuruyoruz. Bütün Anadolu yakası sağlıkta hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Bunlar Bay Kemal'ın SSK genel müdürü olduğu dönemdeki hastaneler değil. Onun yalancılığı yargıyla müsecceldir” dedi.