Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da sadece onu takip ediyor

Twitter'da 13 milyon 300 bin takipçisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek kişi olarak sadece eşi Emine Erdoğan'ı takip ediyor.

Güncellenme 17 Aralık 2018 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; daha önce yaptığı bir konuşmada, dünyadaki birçok lideri geride bırakarak Twitter’da 13 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğunu söylemişti. Erdoğan, konuşmasında sosyal medyanın gücünü de hatırlatmıştı.

13 milyon 300 bin takipçisi var

Haberler.com’un haberine göre, son yıllarda eskiye oranla sosyal medyayı aktif kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’daki takipçi sayısı 13 milyon 300 bin kişi oldu. Şahsi hesabından AK Parti, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın İngilizce hesaplarını takip eden Erdoğan’ın gerçek kişi olarak ise sadece eşi Emine Erdoğan’ı takip ediyor.

Karşılıklı takipleşiyorlar

Emine Erdoğan’ın ise 330 bin takipçisi var ve sadece Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce hesabını takip ediyor. Emine Erdoğan’ın da takip ettiği tek gerçek kişi eşi Recep Tayyip Erdoğan.