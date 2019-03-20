Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ve şahsımı hedef alması manidar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yeni Zelanda saldırısını düzenleyen teröristin hem kendisine hem de Türkiye'ye atıfta bulunmasının manidar olduğunu belirtti.

Güncellenme 20 Mart 2019 09:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post gazetesine bir makale yazdı. Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısını düzenleyen teröristin Türkiye’ye ve şahsına birçok kez atıfta bulunmasının hem manidar olduğunu hem de üzerinden düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

“Kumaşı DEAŞ ile aynı”

"Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı bir makale kaleme alan Erdoğan, “Cinayet silahlarının üzerinde ve teröristin internet ortamında yayımladığı manifestoda çok sayıda tarihi referansa rastlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur" ifadelerini kullandı.

“Diğer terör saldırıları ile hiçbir farkı yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Zelanda'da masum insanların canını alan katille Türkiye, Fransa, Endonezya ve başka yerlerde terör saldırıları düzenleyenler arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığını tespit etmek durumundayız” dedi.

Batı’ya bu sözlerle tepki gösterdi

DEAŞ saldırıları sonrasında kabul edilemez terörist eylemlerin suçunu İslam'a ve Müslümanlara atan Batılı siyasetçi ve yorumcuların sayısının hiç de az olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bu şahısların görüşleri, Avustralyalı senatör Fraser Anning'in görüşleriyle örtüşüyordu. O dönemde biz, inancımızın terörle özdeşleştirilmesine itiraz ederek teröristlerin dinimizi ele geçirme çabalarını engelleme sözü vermiştik. Maalesef Avrupa'da ve Batı dünyasının diğer kısımlarında İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve liberal değerlerle örtüşmeyen başka pratikler sessizlikle karşılandı. Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz. Eğer dünya Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının benzerlerinin gelecekte yaşanmasını engellemek istiyorsa, öncelikle bu olayın koordine bir karalama kampanyasının sonucu olduğunu teşhis etmelidir" değerlendirmesini yaptı.