Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STAR Rafinerisi'nin Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesi olduğunu söyledi.

Güncellenme 19 Ekim 2018 16:33

İzmir'de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolara inşa edilen STAR Rafineri açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Star rafinerisinin açılışı ile dünyaya örnek olan ilişkimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Rafineriyle birlikte Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha güçlendirmiş olduk. Burada toplamda 11 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu rafineri aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir” dedi.

“Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir”

İstihdam boyutuyla da önemli olan tesiste bin 100 kişinin görev yapacağını ve Türkiye ve Azerbaycan bölge güvenliği istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

“Bir milyar 640 litre akaryakıt depolama kapasitesine sahip”

TBBM Başkanı Binali Yıldırım, ''Bir milyar 640 litre akaryakıt depolama kapasitesine sahip. Petrol kapasitemize yüzde 25'lik ilave sağlayacak. Dünyanın en büyük sorunlarından biri sanayi atıklardır. Bu rafinerinin en büyük özelliği de çevre dostu olarak inşa edilmiştir. Çevreci yanıyla da ödüle layık bir eser niteliğindedir. Azerbaycan ve Türkiye arasında 1991'den itibaren 200'den fazla anlaşma imzalandı. Azerbaycan'ın 100.yılını star rafinerisi ile taçlandırıyoruz. Bu yatırım ne ilk ne de sondur'' dedi.

"Bu tesise çok büyük önem veriyorduk”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık. Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz" şeklinde konuştu.