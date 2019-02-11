Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin karşısına eserlerle çıktıklarını, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin hem de Sincan Belediyesinin gelişmesi için uygun hizmetlerle donatılacağını, belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu, belediyeciliğin şehre aşkla bağlı olmayı, gece gündüz çalışmayı, laf değil eser üretmeyi gerektireceğini belirtti.

“Milletin karşısına eserlerle çıkıyoruz”

AK Parti’nin milletin karşısına eserleri ile çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sabun köpüğü gibi sürekli şişirilenlerin havası işin başına gelince sönüp gidiyor” dedi.

“Ankara şehir hastanesi Türkiye’nin en büyüğü olacak”

Ankara'daki şehir hastanesinin Türkiye'nin en büyüğü olacağını ve birkaç gün içerisinde açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine, fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.