Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını arttırır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da Putin'le yaptığı görüşme dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güncellenme 25 Ocak 2019 08:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı görüşme sonrası Moskova dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Adana Mutabakatı vurgusu

Adana Mutabakatı’nın "önemli bir adım" olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını artıracak önemli bir mutabakat olduğunu, Türkiye’yi buraya kim davet etti diyenlere karşı o mutabakatın masaya getirilmesi gerektiğini, mutabakatta baba Esed tarafından görevlendirilen yetkililerin imzası olduğunu, o mutabakatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Astana ruhu canlı tutulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de henüz son düzlüğe girilmediğini, orada halen çok iş var diye düşündüğünü, Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara karşı sürecin önemi üzerinde durduklarını, Astana ruhunun canlı tutulmasının önemli olduğunu, Suriye'de anayasa komisyonu meselesi olduğunu, bu konuda birilerinin ipe un serdiğini, birilerinin biz burada varız, siz yoksunuz havasında olduğunu belirtti.

Rusya-Türkiye arasında vizesiz seyahat

Türkiye ile Rusya arasında vizesiz seyahat konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin son aşamaya geldiğini, Putin’in imzasını beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK’nın açıklaması ile 18 Şubat’tan sonra kendilerinin de ikinci bir aşamaya geçeceğini, kampanyanın burada yerelleşme sürecine girdiğini, çalışmaların iyi gittiğini, YSK takvimine göre 23 Şubat’ta mitinglerin başlayacağını, sonra da hep birlikte meydanlara çıkacaklarını, 31 Mart akşamı Türkiye’nin gülmesini temenni ettiğini, layık olanların yerel yönetimlerin başına gelmesini umduğunu söyledi.

Fazıl Say yorumu

Fazıl Say’ın kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir sanatçı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine düşenin bununla iftihar etmek olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Harbiye Kongre Merkezi’nin yanında Cemal Reşit Rey’i yaptıklarını, binayı yıkarken her tarafı ayağa kaldıranlar olduğunu, daha güzelini daha büyüğünü yapacaklarını söylediklerini, Türkiye’nin opera binası olmadığını, Harbiye Kongre Merkezi’nin 3 bin kişilik bir yarı opera binası olduğunu söyledi.