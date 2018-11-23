Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu konuda bir numara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yaşlılarına gösterdiği önemi Batı’da veren başka bir ülke olmadığını söyledi.

Güncellenme 23 Kasım 2018 12:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kültür köklerinde cinsiyet ayrımı olmadığını, Türkiye’nin yaşlılarına gösterdiği önemi Batı’da veren başka bir ülke olmadığını, yaşlılara ve engellilere sunulan ev hizmeti konusunda dünyada bir numara olunduğunu, aileye verilen her desteği kadına verilen destek olarak görmenin yanlış olmadığını söyledi.

Aile toplumunun önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun olmadığı bir toplumun geleceğinin karanlık olduğunu, kültür köklerinde de cinsiyet ayrımcılığının olmadığını, kadına ayrımcılık yapmanın mümkün olmadığını, yaratılana aynı gözle bakılması gerektiğini, Batı ülkelerinde bu tartışmaların geçmişinde çok büyük acılar olduğunu, hareket noktasının Batı olması durumunda doğru bir yere varılamayacağını ifade etti.

Kadınların toplumdaki yeri

AK Parti'nin en büyük başarılarından birinin de kadına, çocuğa, yaşlıya ve engelliye özel önem vermesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te 53'ü AK Partili olmak üzere 104 kadın milletvekilinin bulunduğunu, kadın oranının öğretmenlerde yüzde 56, bankacılarda ise yüzde 51'i bulduğunu, toplam kamu istihdamında kadın oranının yüzde 38'e yaklaştığını, çalışma hayatındaki 9 milyon 122 bin kadınının ülkenin gücüne güç kattığını söyledi.

Cinsiyet ayrımı meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dul kadınları gözettiklerini, kadının sahipsiz ve korunaksız kalmamasını sağlayacak tedbirler alındığını, okullaşma oranında cinsiyet ayrımının sıfırlandığını, Batı'da bugün Türkiye’nin yaşlılara verdiği önemi veren başka bir ülke olmadığını, Türkiye’nin bir numara olduğunu, aileye verilen her desteği kadına verilen destek olarak görmenin doğru olacağını ifade etti.

Kadın-erkek eşitliği konusu

Adaletin herkese hakkını vermek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük ile küçüğü aynı terazide tartamazsınız güçlü ile zayıfı aynı yarışa sokamazsınız. 100 metreyi kadın erkek aynı şekilde mi koşturacağız? Dünyanın hiçbir yerinde kadınla erkeği her anlamda eşit tutarak elde edilmiş bir adalet yoktur. Önemli olan her iki cinsin öne çıkan hususlarını en ideal şekilde değerlendirerek bir denge kurabilmektir” dedi.