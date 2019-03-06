Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkını bu sözlerle uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde yeni bir istikrarsızlık ortamı oluşturmak isteyenlerin, yeni saldırılar düzenlemeyi planladığını söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2019 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacağını, yılın ilk üç ayında çiftçilere ve üreticilere 8 milyar 777 milyon TL’lik bir destek sağlayacaklarını söyledi.

“Bu vatana, millete ihanet ederiz”

Tarım ve hayvancılık yapılan ovaların korunması için sit alanı ilan edileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz” dedi.

“İhracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektöründeki spekülatörlerin, tıpkı sınırlara dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini dile getirerek, "Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye daha da güçlenecek”

Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolara geldiğini vurgulayan Erdoğan, bu rakamların daha da çıkacağını, yükseleceğini ve Türkiye’nin daha da güçleneceğini söyledi.

“Bunlara asla fırsat tanımayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız" dedi.