Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, Cemal Kaşıkçı ve gündemdeki diğer olaylarla ilgili telefonda görüştü.

Güncellenme 22 Ekim 2018 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında mutabık kalındı.

Hangi konular görüşüldü?

İki lider arasında geçen görüşmeye dair yapılan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, görüşmede ikili ilişkilerin, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı olayı ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Terörle mücadele konusu ele alındı

Amerikalı Pastör Andrew Brunson’un serbest kalmasına da değinen iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ettiler. Öte yandan Erdoğan ve Trump, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu da ele aldılar.

Cemal Kaşıkçı olayı aydınlatılacak

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilirken, İdlib mutabakatının öneminin vurgulandığı, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalındı.