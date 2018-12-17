Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a da söyledim, teröristler gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesinin gerektiğini Trump’a da söylediğini söyledi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yaşanan YHT kazasından sorumlu olanlardan hesap sorulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir istisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanların tamamından hesabının sorulacağından emin olunuz" dedi.

“Trump’la görüştük”

Fırat’ın doğusuna yönelik harekat hazırlığına dair ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesinin gerektiğini Trump’a da söylediğini, eğer gitmezlerse TSK’nın bu teröristleri göndereceğini, çünkü Türkiye’yi rahatsız ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü, ne yaparsa yapsınlar Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklarını, Türkiye’nin kararlı ve vakur tavrını gördükçe kudurduklarını söyledi.