Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump da Obama gibi yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın Münbiç'ten askerleri çekeceğini söylemesine rağmen bunu uygulamadığını şu an Trump'ın da aynı davrandığını söyledi.

Güncellenme 03 Mart 2018 11:04

Afrika temasları kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika beraberindeki basın mensuplarına gündeme dair açıklamalar yaptı.

Akar'dan bilgi aldım

Afrin'deki çatışma hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberlerin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığını, JÖH'lerden 8 Şehit verildiğini, ÖSO'dan da iki Şehit olduğunu, yaralıların da olduğunu, olayın akabinde terör unsurlarının bölgedeki uçaksavarları personelleriyle birlikte yok edildiğini, mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü, teröristlerin yaptıklarını misliyle ödeyeceğini söyledi.

ABD, sözünü tutmadı

ABD'nin Obama döneminden beri Münbiç'te kalmayacaklarını, oradaki askerlerini çıkaracaklarını ve Fırat'ın doğusuna çekeceklerini söylediklerini belirten Erdoğan, telefonlarda ve ikili görüşmelerde bunun sözünü vermiş olmalarına rağmen fiiliyatta YPG'yi oradan çıkarmadıklarını aktardı.

Trump da Obama gibi yapıyor

Şu an Trump ve ekibinin de aynısını yaptığını ve sözlerin henüz fiiliyata taşınmadığını söyleyen Erdoğan şunları aktardı, "Dışişleri Bakanları Rex Tillerson geldiğinde, 'Çıkaralım onları. Münbiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun' dedi. Cevaben, 'Ne sizde olsun güvenlik, ne de bizde! Münbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı"