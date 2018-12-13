Cumhurbaşkanı Erdoğan, tren kazasıyla ilgili bu talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı YHT kazasıyla ilgili talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin yol kontrolü yapan kılavuz trenine çarpması sonrası oluşan kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Turhan ve Soylu’dan bildi aldı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde meydana gelen kazaya dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.
Kazadan dolayı üzüntü duydu
Kazayla ilgili gelişmeleri anlık takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın can kayıplarında ve yaralılardan ötürü büyük üzüntü duyduğu belirtildi.
Talimat verdi
Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili gerekli tüm birimlerin seferber olması yönünde talimat verdi.
Bakan Gül’den açıklama
Olaya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğini belirterek, “görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak, bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edecektir” dedi.