Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumu bekleyen tehdide dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkol ve tütün bağımlılığının yanı sıra elektronik bağımlılığın da büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Güncellenme 26 Kasım 2018 13:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında şehit olanlara rahmet dileyerek başlayan konuşmasında, "Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Terörle bağımlılık birbirine benziyor”

Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık diye bir sorunun olmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür sıkıntıların bağımlılıktan öte başka sıkıntılardan kaynaklandığını, bağımlılıkla terörün birbirine benzediğini söyledi.

Teknolojik bağımlılıktaki tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yaşındaki çocuğun her şeyinden koptuğunu, odanın içinde tek başına onunla meşgul olduğunu, bunun ayrı bir tehdit olduğunu, bugün Türkiye’de cep telefonu sayısının 70 milyon civarında olduğunu, bunun ciddi sinyaller verdiğini, bağımlılık yapan ürünlere karşı verilen mücadelenin aynı zamanda terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik yürütülen bir mücadele olduğunu ifade etti.

“Öyle tilkice hareket ediyorlar ki…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle tilkice hareket ediyorlar ki… Çıkarmışlar elektronik sigara. Bu dudak alışkanlığı başladığı andan itibaren sigara başlayacak. Bize çok geldiler. Bir milyon dolarlık yatırım yapacağız. Peki siz bunu yurt dışına ihraç edecek misiniz. Sizin meselesiniz başka. Siz buradaki gençliği alıştırmaya çalışacaksınız. Buna müsait etmeyeceğiz” dedi.

Terör ve uyuşturucu ile mücadele

Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede kat ettiği mesafenin en önemli sonuçlarından birinin de uyuşturucu ticaretine vurulan darbe olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi her alanda yürütmeden terörizmle başa çıkılamayacağını, terörle olduğu gibi terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesinde de yeteri kadar destek alamadıklarını, terör örgütlerini açıkça ve gizlice destekleyenlerin, İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmalarının da ayrıca bir garabet olduğunu söyledi.