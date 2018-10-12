Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör yuvalarını darmadağın edeceğiz!

Komandolara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" dedi.

Güncellenme 12 Ekim 2018 12:27

Bu sene Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılının geride kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Çanakkale'den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı'na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ'nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük” dedi.

“Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her görev kutsaldır ancak askerlik görevinin yeri ayrıdır”

En üst rütbedeki komutandan, en alttaki personele kadar herkesin Mehmetçik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yani küçük Muhammed'dir. Sevgili Mehmetçikler, her görev kutsaldır ancak askerlik, polislik, jandarmalık görevlerinin yeri ayrıdır. Bu mesleklere talip olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli askerlikle bu süreci geçirmeyenler çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Yığılmaları önlemek için bunları uygulamaya ihtiyaç vardır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi” dedi.

“Her Türk evladının askerlik ocağından geçmesini önemli görüyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 gönüllü, yüzde 40 kadrolu gibi bir durum ortaya çıktığını belirterek, “Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımız da profesyonelleşme adına büyük bir adım atmış oluyor. Her Türk evladının askerlik ocağından geçmesini önemli görüyorum. Profesyonellik aşamasına gelindiğinde adımlar atılacak, kararlar verilecektir. Bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa bu eğitimden geçmesi yerinde olmuştur. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize yürüyebilmek için arkanızda askeri güç olması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın neresine giderseniz gidin artan itibarımıza şahit olabilirsiniz”

Gerçekten sıkıntı çekilen, geriye bakınca acı çekilen dönemler yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bunun kader olarak kabullenmedik. Daha ileriye gitmek için çalıştık, daha çok çabaladık. Türkiye'nin büyüme hamleleri tuzaklarla yavaşlatılmaya çalışılsa da bu hedeflerden vazgeçmedik. Bugün ülkemiz dost, düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul ediliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin artan itibarımıza şahit olabilirsiniz. Son zamanlarda bir takım spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyada en büyük 13'üncü, kişi başı gelirde 17'nci olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık. Olumlu neticeleri de görmeye başladık” dedi.

Türkiye, 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK’nın darbe girişimi gibi ağır bir travma yaşamasına rağmen, ardı ardına yaptığı operasyonlarla gücünü ortaya koyduğunu, ayağa kalkamaz sananların TSK'nın gücünü görenlerin hala ayağa kalkamadığını, Türkiye’nin 2023 hedeflerine yürümeye devam ettiğini söyledi.

“Ya yol bulacağız, ya bir yol yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, ya yol bulacağız, ya bir yol yapacağız ama bunları aşacağız. Çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulayanlara kaybedenin kendileri olduklarını göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Kapattıkları her kapıya 10 kapı açarak bunu yapacağız."