CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması gerginlik yaşattı. O anları izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek kelimeyle rezalet" diyerek Genel Kurulu terk etti.

Güncellenme 23 Nisan 2018 19:52

TBMM Genel Kurulu, İsmail Kahraman başkanlığında 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle toplandı. Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Meclis'te yükselen tansiyon sonrası oturumu terk ede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" diyerek tepki gösterdi.

"Tek kelimeyle rezalet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "Tek kelimeyle rezalet" yanıtını verdi.

Erdoğan ve Yıldırım salonu terk etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP KonyaMilletvekili Mustafa Kalaycı'yı dinleyen Erdoğan, İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın dinlemeden 15.36'da Genel Kurul'da ayrıldı. Erdoğan ile birlikte Başbakan Yıldırım ve bazı AK Parti'li vekiller de salondan çıktı.

Törenle uğurlandı

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı.