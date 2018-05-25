Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbiri neden artırdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast iddialarından sonra geniş çaplı güvenlik önemleri alındı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 11:56

Geçen hafta sonu Bosna Hersek'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ziyaret öncesinde suikast yapılacağı ihbarı gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ihbarı doğrulayarak, "MİT'ten bilgisini aldım" demişti. Bu gelişme sonrası Erdoğan'ın etrafında adeta güvenlik duvarı örüldü.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı programlarda sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını, bu kadarının daha önce görülmediğini, kaç güvenlik noktasından geçildiğinin bilinmediğini, tırnak makasından, kadınların makyaj çantasındaki kremlerine kadar el konulduğunu, Bosna’daki suikast ihbarının etkisinin buralara da yansıdığını söyledi.