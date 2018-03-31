Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi mekanda yemek yedi!

Ayasofya'da Yeditepe Bienali'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi köftecide yemek yedi.

Güncellenme 31 Mart 2018 15:48

Yeditepe Bienali'nin açılışının ardından Sultanahmet'teki tarihi köftecide yemek yiyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören vatandaşlar adeta sel oldu aktı.

Tarihi köfteciye girdi

Yeditepe Bienali'nin açılışını Ayasofya'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Sultanahmet'te bulunan tarihi köfteciye girdi.

Emine Erdoğan da eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edenler arasında eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve yanında bulunan heyet vardı.

45 dakika içeride kaldı

Yaklaşık 45 dakika gibi bir süre içeride kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek yedikten sonra köfteciden ayrıldı. Erdoğan'ın köftecinden çıkması sonrası dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Kendisini tezahüratlarla karşılayan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sultanahmet'ten ayrıldı.