Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen çökmeye mahkumdur

ABD’nin F-35 şantajına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur” dedi.

Güncellenme 30 Nisan 2019 14:15

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Amerikan yönetimine bir tepki daha geldi. Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor. Dünya bugün adeta diken üzerindedir. Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Suriye'de bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye, siyasi diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir etmeyecektir” dedi.

Hava savunma sistemleri ihtiyacını karşılamak için ilk başvurdukları müttefiklerden olumsuz yanıtlar aldıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık.

Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta, kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.”