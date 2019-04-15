Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Tek tek bakılacak

Yerel seçimler öncesinde manifesto yayınlayan AK Parti, seçimlerden sonra söz konusu maddelerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek.

Güncellenme 15 Nisan 2019 11:49

Yerel seçimler öncesinde manifestoda verilen ve AK Parti’nin manifestosundaki başlıklar Genel Merkez tarafından yakından takip edilecek. Vatandaşa verilen sözlerin tutulup tutulmadığını, ne kadarının gerçekleştirildiğini kontrol edecek olan AK Parti Genel Merkezi, ayrıca başkanların manifestoyu ne derece uyguladığına bakacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından AK Parti Genel Merkezi belediye başkanlarının attığı her adımı yakından izleyecek. Bu kapsamda, belediye başkanlarının seçim öncesinde halka verdiği sözlerin gerçekleşip gerçekleştirmedikleri kontrol edilirken, manifestoda yer alan başlıkların ne kadarının uygulandığına da bakılacak.

Manifestoya takip

AK Parti’nin seçim manifestosunda yer alan parsel bazlı yoğunluk artışlarının önüne geçilmesi, kamu yararı gözetmeyen değişikliklere izin verilmemesi, yapılaşma ve imar durumu değişikliklerinin şeffaflaşması, temel altyapı sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması, şehirleri çarpık yapılaşma ve deprem riskinden arındırmaya yönelik adımlar yakından izlenecek.

Başlıklar genel merkez tarafından takip edilecek

Ayrıca, her şehrin tarihini, hikâyesini ve dokusunu korumaya yönelik önlemler, çevreye duyarlı, geri dönüşümü önceleyen, doğaya ve şehirde yaşayan tüm canlılara saygılı şehirler, sosyal belediyecilik anlayışı, kadın, genç, yaşlı ve engellilere hizmet verecek şekilde geliştirilmesi gibi başlıklar genel merkez tarafından takip edilecek.