Cumhurbaşkanı Erdoğan SP lideri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bugün saat 14:15'te görüşecek.

Güncellenme 08 Şubat 2018 20:11

2019 seçimleri için MHP ile ittifak yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya gelecek.

Masada ittifak var

İki liderin, 2019 seçimleri ile ilgili olarak ittifak konusunu görüşecekleri öğrenildi.

Karamollaoğlu, görüşmede ayrıca Uyum Yasaları ile ilgili partisinin önerilerinin yer aldığı "adil sistem ve adil seçim" adlı kitapçığı Erdoğan'a sunacak. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşecek görüşme 1 hafta önce planlanmış ancak Erdoğan'ın programı nedeniyle ertelenmişti.