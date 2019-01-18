Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu! Say konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumlu cevap verdiği Fazıl Say konserine eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 22:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Fazıl Say bu katılımdan dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı konsere eşi ile katıldı

Fazıl Say’ın Ankara’da gerçekleşen 'Truva Sonatı' konserine sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Say’ın konser davetine olumlu cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam konsere eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı.

Sanat severlerin rahatsız edilmemesi için özel çaba harcandı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından verilen bilgilere göre, alınan geniş güvenlik önlemlerinden sanat severlerin rahatsız edilmemesi için özel çaba gösterildi. Konser salonuna girişlerdeki arama faaliyetlerini her zaman olduğu gibi özel güvenlik elemanları ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler gerçekleştirdi.

Farklı kapından giriş yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, salona konserin başlamasından yaklaşık 15 dakika önce farklı bir giriş kapısından geldi. Erdoğan çifti bir saat süren konser için salonda yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma araçlarının her zamankinden az olması ve siren çalmaması dikkatlerden kaçmadı.