Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sömürücülere hayat hakkı tanınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra sömürücülere hayat hakkı tanınmayacağını söyledi.

Güncellenme 01 Mart 2019 17:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarının birlik siyaseti olduğunu söyledi.

“Fiyatlar yüzde 50 düştü”

Gaz kuyrukları, yağ kuyrukları, benzin kuyruklarının hatırlanması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların CHP yönetimi dönemlerinde yaşandığını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuyrukları dillendirdiğini, bu kuyrukların onun SGK’nın başındayken hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları olmadığını, bunların yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu olduğunu, bu hakkın simsarların elinde alındığını, fiyatların tanzim satışları ile bir anda yüzde 50 düştüğünü belirtti.

“Sömürücülere hayat hakkı tanınmayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta milletvekilinin geçen yanına geldiğini dile getirerek; "400 bin ton elma var" dediğini, “Fiyatlar düşük buna rağmen satamıyoruz” dediğini, Hazine ve Maliye Bakanımı aradığını, “Bu elmaları hemen alalım bunları da ucuz fiyatla satalım” dediğini, şu an o elmaların devlet tarafından alındığını ve tanzim satış noktalarında satılmaya başlandığını ve 3 TL’den satıldığını, fiyatların 8-10 TL’ye kadar çıktığını, Kılıçdaroğlu’nun bu adımdan rahatsız olduğunu, bundan sonra sömürücülere hayat hakkı tanınmayacağını, fiyatların yerine gelmesi durumunda devletin sahadan çekileceğini ama böyle devam etmesi durumunda farklı adımlar atacaklarını, böyle zamanlarda yerli sermayenin bile Türkiye’ye yatırım yapmaktan çekindiğini söyledi.