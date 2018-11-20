Cumhurbaşkanı Erdoğan, soğanı depoda bekletenleri sert bir dille eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliyenin Ankara Polatlı'daki depoları inceleme altına alması ile ortaya çıkan stokçuluk hakkında konuştu.

Güncellenme 20 Kasım 2018 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde yükselen patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konunun peşinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuluk yapanların bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi.

Fiyatlar yükselecek diye depoda beklettiler

Maliye ekipleri, bir süredir fiyatı hızla artan soğanla ilgili harekete geçmişti. Türkiye’nin soğan üretiminin yüzde 60’ını yapan Ankara Polatlı'daki depoları inceleme altına alan ekipler, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin "fiyat daha da yükselecek" diye beklediğini tespit etmişti.

Bedelini ödeyecekler

Basın mensuplarına gündem dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun takipçisi olduklarını, depo baskınlarında stoklar yapıldığının ortaya çıktığını, bu konuda asla taviz vermeyeceklerini, patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyeceklerini söyledi.