Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz onları mı yıkacaksınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bu zamana kadar yaptığı hizmetleri sayarak muhalefete, "Siz onları mı yıkacaksınız?" diye tepki gösterdi.

Güncellenme 13 Haziran 2018 09:59

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda muhtarlarla sahur yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı" dedi.

"Biz buraya boşuna 'milletin evi' demiyoruz"

"Biz buraya boşuna 'milletin evi' demiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar gerek ana binada toplantı salonunda ve kış bahçesinde gerek camide gerekse kongre ve kültür merkezinde yüzbinlerce kişiyi ağırladıklarını, bu hizmet halkasına sergi merkezlerini de eklediklerini söyledi.

AK Parti neler yaptı?

AK Parti'nin Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti döneminde 585 bin yeni öğretmenin göreve başladığını, bin 245 yeni hastane ve 130 bin yeni hastane yatağı kazandırıldığını, şu anda Bilkent'te muhteşem bir şehir hastanesinin bitirilmek üzere olunduğunu, iki aya açılacağını, Etlik'te yine devam eden bir şehir hastanesinin olduğunu, onu da gelecek yıl açılacağını, şu ana kadar Türkiye genelinde 5 şehir hastanesini hizmete aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'de 817 bin vatandaşı TOKİ ile ev sahibi yaptığını, 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptığını, yüksek hızlı tren hatları yaptığını, mevcut tren hatlarını modernize ettiğini, 29 yeni havalimanı inşa ettiğini, yurt dışı uçuş noktalarını sayısını 307'ye çıkardığını belirtti.

“Bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro”

Türkiye'nin aydınlık yarınları için projeleri, planları ve hazırlıklarının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları diyor ki 'Çok kaliteli bir kadromuz var' Kimdir kadron açıkla. Böyle bir şey yok ama bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro. Bizim kadromuz piyasada, arazide olan bir kadro" dedi.