Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas'taki cenazeye katılacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı hainlerin Şehit ettiği asker eşi ve 11 aylık bebeğinin cenazesine katılacağını açıkladı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 11:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı patlayıcının araç geçişi sırasında infilak etmesi sonucu Şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa'nın Sivas'taki cenazesine katılacağını açıkladı.

Şehit annesi hakkında açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin çok açık net ve ortada olduğunu, bir 26 yaşındaki annenin 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük bir şey olamayacağını, bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevap olduğunu, Sivas'taki cenazeye katılacağını söyledi.

Brunson krizi açıklaması

ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye tehdit ifadesi ile yaklaşmanın kimseye bir şey kazandırmayacağını, tehdit diline prim vermeyeceklerini, Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu olmadığını, ABD'nin kalkıp da evanjelist, siyonist anlayışın dilini kullanmasını asla kabul etmeyeceklerini, özgürlükten, bağımsızlıktan ve yargı bağımsızlığından asla taviz verilmeyeceğini, bu şekilde yola devam edeceklerini belirtti.