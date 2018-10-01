Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki hedefi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini kullanarak Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştıklarını söyledi.

Güncellenme 01 Ekim 2018 16:53

TBMM’de yasama yılı açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerlerin kontrol altına alındığını, yeni hedefin Sincar olduğunu, PKK’nın buralarda yuvalanmaya çalıştığını, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

“16 Nisan halk oylaması büyük bir reformdur”

16 Nisan halk oylamasının yönetim sisteminin değiştirildiği bir büyük reformun ve devrimin adı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil, tamamen tarihimizin akışı içinde halkımızın rızasıyla gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık” dedi.

2007’deki cumhurbaşkanlığı krizi hatırlatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce tek partili, ardından çok partili rejimlerin denendiğini; darbelere, vesayetlere, krizlere engel olunamadığını, bu arayışların son dönemde de sürdüğünü, özellikle 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi, artık yeni bir reformu kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

“Tuzaklar işe yaramadı”

Geçmişten beri sıkça kurulan tuzakların bu defa işe yaramadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin ve devletimizin dayanışmasıyla bugünlere geldik. Bizi zor durumda bırakmak isteyenler her defasında yükselişimizle karşılaştı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini kullanarak Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştıklarını, darbe girişimine yeltendiklerini, gece yarısı operasyonlarıyla ekonomiyi çökertmeye çalıştıklarını, ama bunların hiçbirini başaramadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Yasamanın en yetkili ismi Cumhurbaşkanı'dır. Milli iradenin önünde engel oluşturan tüm vesayet mekanizmaları devre dışı kalmıştır. Milletimiz kime yetki verdiğini artık açık açık bilmektedir.

Ekonomimizi aldığımız önlemlerle hak ettiği pozisyona getiriyoruz.

“Gelin milletimize birlikte hizmet edelim”

Cumhurbaşkanı'nın kanun teklifi sunma yetkisi yok. Bu yetki sadece sizde, TBMM'de. AK Parti sıralarında kardeşlerimiz, kanun teklifleriyle daha çok çalışacaktır. Diğer partiler de bize bu yolda destek olacak güçlenmemizi sağlayacaktır. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim.

“Şimdi yeni hedefimiz Sincar”

Türkiye olarak PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerleri kontrolümüz altına aldık. Şimdi yeni hedefimiz Sincar. PKK buralarda yuvalanmaya çalışıyor. Ama buna izin vermeyeceğiz. Irak yönetiminin de mezhep idaresinden vazgeçmeli ve halkına kulak vermelidir.

“Suriye de ise durum daha vahimdir”

Suriye de ise durum daha vahimdir. 7 yıldır süren iç savaş 1 milyon Suriyeli hayatını kaybetti. Bunun yanında onlarca terör örgütü peyda oldu. Bunların hepsinin tepesine bindik, bineceğiz.

“Astana sürecini başlattık”

Suriye'den gelen göç dalgalarına mani olmak ve sivillerin huzurla yaşadığı topraklarında ikamet edebilmelerini sağlamak için var gücümüzler çalışıyoruz. Astana sürecini başlattık. Bu süreç rejim tarafından sabote edilince, Rusya ile İdlib konusunda anlaştık. Bu anlaşma tüm dünya tarafından takdir edildi. İdlib'de ülkemizin güvenliğini sağlamayı garanti ettiği bölgeye 60.000 Suriyeli geri dönmüştür. Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve civarını güvenli bir bölge haline getirmektir.