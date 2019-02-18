Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu! Yıkacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız” dedi.

Güncellenme 18 Şubat 2019 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan edeceklerini, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi inşa edileceklerini belirtti.

“Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız”

Türkiye’nin sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız” dedi.

“Münbiç bir an önce temizlenecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu bölgede Türkiye’nin karşısında olanların değil, yanında olanların kazanacağını, söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizleneceğini, yönetiminin yerel halka bırakılmasının beklenildiğini belirtti.

“Yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız”

Meselenin Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız” dedi.

“Asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz müttefiklerimizin güvenliğini istediğimiz gibi kendi güvenliğimiz için de gerekeni yapmaktan asla geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Var mı böyle 25 kuruşa simit?"

Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenlerin kendilerini hak sahibi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?" diye sordu.