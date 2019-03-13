Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen zalimsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gazeteci ve yargı mensuplarını tutuklattığını iddia eden Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi.

Güncellenme 13 Mart 2019 18:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gazetecileri ve hakimleri tutuklattığı iddiası ile küstah açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netenyahu kendine gel kendine. Sen zalimsin sen. 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin" dedi.

“Türkiye’ye ders vermeye kalkmasınlar”

Netenyahu için İsrail’in başındaki soyguncu diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu kişinin ve eşinin soygundan yargılandığını, kimsenin Türkiye’ye ders veremeyeceğini söyledi.

Bunların hesabının uluslararası camiada da sorulacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim oradaki kutsal mabedimize senin askerleri postallarıyla giriyor. Bizi tahrik etme. Ama bunun hesabını uluslararası camiada hesabını soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece hiç bir kimse Kudüs mücadelemizi unutturamaz. Mescidimize her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussada da milletimizle birlikte biz susmayacağız” dedi.

“PKK ve FETÖ’cüler belediyelere sızdırılmak isteniyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; PKK'lıların ve FETÖ'cülerin belediyelere sızdırılmaya çalışıldığını, Türk bayrağının altında doğduğunu yine onun altına öleceğini, bayraktan rahatsız olanların istediği paçavranın altında ölebileceğini, ezan ve bayrak düşmanlarının kendilerine yeni bir çatı bulduğunu, bu kişilerin seçildiklerinde Kandil’e çalışacağını söyledi.