Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen işine gelen köprüden geç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü geçiş ücretlerini eleştiren İnce'yi "Sen işine gelen köprüden geç" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 22 Haziran 2018 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimine sayılı günler kala İstanbul Kartal'da seçmenlere hitap etti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin köprü geçiş ücreti eleştirisine "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık" ifadeleri ile cevap verdi.

İnce'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ne gereği var dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişilerin Demirel’in Özal’ın yaptığına da aynısını söylediklerini, İnce'nin “Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var” dediğini, vatandaşın istemediği takdirde pahalı olan köprüden geçmeyeceğini, köprülerin özel sektöre yaptırıldığını, bunun kaynaklarım çeşitlenmesi olduğunu, parası olanın özel sektörünkinden, diğerlerinin de diğerlerinden geçebileceğini, İnce'nin ucuz olandan geçebileceğini, 15 sene sonra bu köprünün aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacağını, işletmesinin devlete teslim edileceğini söyledi.

ATV-A haber ortak yayınında anlattıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin bir yerlerde sürekli bir şeyler anlattığını, İnce ve partisinin Kartal'a verecek bir şeyi olmadığını, onların kendisine bile hayrı olmadığını, devlet memuruna küfürlü ifadelerle hakaret ettiğini, bunlara pazar günü Osmanlı Tokadını atılması gerektiğini belirtti.