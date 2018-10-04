Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak

Batman şehitlerinin ruhuna Fatiha okutturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit ve Gazilerin kanlarının yerde kalmayacağını söyledi.

Güncellenme 04 Ekim 2018 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde din görevlileri ile bir araya geldi. Batman’da şehit düşen 7 askerin kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin hiç aksatılmadan kararlılıkla sürdüreceklerini, bu olayların hırsı ve düşmana karşı olan kini artırdığını söyledi.

“Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Batman'da 7 askerimizin şehadetini anmadan geçemeyeceğim. Bu 7 şehidimizin ruhları için birer Fatiha okuyalım. Aynı zamanda tüm şehitlerimiz için. Bu mücadeleyi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu olaylar bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum” dedi.

“Almanlar Köln’de açılan camiye yoğun ilgi gösterdi”

15 Temmuz gecesi okudukları salalarla darbeye karşı halkı çağıran tüm din görevlilerine şükranlarını sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln’de yeni bir cami açıldığını, Almanların bu camiye yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini, bu ziyaretten memnun olduğunu, birçoklarının hidayetine vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

“Halkın en sevdiği kişiler imam ve muhtarlardı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “140 bin kişilik ordunun olduğu yerde neden istediğimiz neticeyi alamıyoruz? Kendimize sormamız lazım. Halkın en sevdiği kişiler imam ve muhtarlardı. Bağlar neden koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz?140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız. Cuma hutbelerimizde günde 5 vakit namazlarımızda düşünmemiz lazım acaba arkamda niye cemaat yok? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım” dedi.

“Zor dönemler unutulmadı”

Bu ülke baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor dönemleri de unutmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının kapısına kilit vurulduğu zamanlara şahit olduklarını, başörtüsü taktığı için evlatlarının geri çevrildiğini gördüklerini, milletin inancının bizzat bu ülkenin bazı idarecileri tarafından irtica sayıldığı günleri yaşadıklarını, güçlü bir iktidar partisi olmalarına rağmen kapatılma ile karşı karşıya kaldıklarını, bunu da irtica gerekçesi ile yaptıklarını söyledi.

“Şimdi çıkmış ezandan Kur'an'dan bahsediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi çıkmış ezandan Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Onunla onu bir araya getirme. Zaman zaman cenaze namazlarında görünme suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma. Bu kadar güçlü parti olacaksın kapatılmakla karşı karşıya kalacaksın. Bunu yaşadık. Camilerin ahırlara çevrildiği belgeleri elimizde var. Şiire bak 'Ey Samsun'da karaya çıkan ilah merhaba.' Gidip abuk sabuk ifadelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in istismar edildiği dönemlere de tanıklık ettik” dedi.