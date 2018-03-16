Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehidimizi uğurladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın cenaze töreninde anlamlı mesajlar verdi.

Güncellenme 16 Mart 2018 14:33

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"Peygamberlere en yakın makamda olacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrasında konuşma yaptı. Erdoğan, "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda olacaklar. Peygamber Efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor" dedi.

"İslam dünyasında böyle askerler yok"

Osmanlı'nın Mehmetçik için Muhammed'i kullanmadığını belirten Erdoğan, "Mehmet hatta Mehemmed denilmiş. İslam dünyasında böyle askerler yok. Rabbim rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Rabbim terörle mücadelede özellikle de Afrin savaşında fethini bize yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde bize yaklaşır" ifadelerini kullandı.