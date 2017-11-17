Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlere güçlü şekilde hazırlanmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber gerek Mart gerekse Kasım seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım.

Güncellenme 17 Kasım 2017 22:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Havalimanı'na gelişinde halka hitap etti. Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, yarın partisinin Rize İl Kongresi'nin gerçekleştirileceğini, daha sonra da yapılacak yatırımları inceleyeceğini bildirdi.

Pazar günü Bayburt ve Gümüşhane'de kongrelerin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya döneceğini söyledi.

"Eren'imizin evini ziyaret edeceğim"

Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edeceğini aktardı. Bu sırada vatandaşların sloganı üzerine "Evet...Şehitler ölmez, Vatan bölünmez." ifadesini kullandı.

Trabzonluların hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, alanda bulunan bir vatandaşa "Sigarayı bırak. Sigara ağıza yakışmıyor. Onu at, ayağının altına al." dedi.

"Vatanımızı bölmek isteyenler Trabzon'a giremedi"

Önümüzdeki günlerde yapılacak AK Parti Trabzon İl Kongresi'ne de katılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Benim sizlerden ricam şu. Artık önümüzde bir 2019 Mart'ı var, ardından 2019'un Kasım'ı var. Hep beraber gerek Mart gerekse Kasım seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım. Ben inanıyorum ki Trabzon bu defa çok daha farklı bir ders verecek. Çünkü Trabzon'un bir özelliği var. Trabzon, hep tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet oldu. Bölücüler Trabzon'a giremedi, bayrağımıza leke sürmek isteyenler buraya giremedi. Vatanımızı bölmek isteyenler Trabzon'a giremedi. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş diyenler Trabzon'a giremedi. Dolayısıyla bizim rabiamız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu anlamayanlar da olabilir. Varsın anlamasınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane ve Bayburt'un ardından Maçka'ya hareket edeceğini ve Bülbül'ün ailesini ziyaret edeceğini dile getirerek alanda bulunanlara teşekkür etti.

Erdoğan'ın halka hitap ettiği havalimanında, "Trabzon, Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır", "Aziz milletimizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'a hoş geldiniz" ve "Hizmet ve dava adamı Sayın Cumhurbaşkanımız, şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankartlar yer aldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından helikopterle Rize'ye hareket etti.