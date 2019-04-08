Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin neredeyse bütünü usulsüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçimin neredeyse bütünü usulsüz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Güncellenme 08 Nisan 2019 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, İstanbul seçimine yapılan itirazla ilgili "Seçimin neredeyse bütünü usulsüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Rusya ile ilişkiler

"Rusya'da sizin de yakından izlediği yoğun bir temas içindeyiz. 2010 yılında teşkil ettiğimiz üst düzey konsey toplantıları devam etmektedir. Bu toplantı Sayın Putin'le yılbaşından itibaren üçüncü yüz yüze bir görüşmeyi gerçekleştireceğimiz görüşme olacak. Suriye başta olmak üzere uluslararası ve ikili konuları ele alacağız."

"Türk ve Rus iş adamlarımızla da bir araya geleceğiz. Vize serbestisi de gündemimizde yer alan hususi bir başlık. Tır şoförleri için uygulanan vize muafiyetinin acilen devreye girmesi, daha sonra tüm vatandaşlarımız için gündeme alınması gündemimizde."

Terörle mücadele

"Bir gece ansızın gelmesi gereken, gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bu ziyaretimizde özellikle baş başa görüşmemizde ele alacağımız konularımızdandır."

Netanyahu’ya tepki

"Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. BM'nin aldığı kararlara da aykırıdır. Tabii Amerika'yı arkalarına alarak bu adımları atmışlardır. Başkent konusunda da arkasında Amerika yer almıştır. Golan'da da Batı Şeria'da da aynı adımları görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nden buna bir şey gelmiş midir, hayır! Bu işi oldubittiye getirmek istemektedirler. Ortadoğu'ya karanlık gelecek hazırlamaktadır. Batı Şeria, Filistin topraklarıdır."

İstanbul seçimleri

"Usulsüzlüklerin neredeyse tamamı usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki yargı sürecidir. YSK, özellikle tüm siyasi partiler için, tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını hukuk çerçevesinde koruma zorunluluğumuz var. 'Biz burada organize suçların işlendiğini gördük, görüyoruz' diyorlar. Biz de organize bazı suçların ilendiğini görüyoruz. Bazı televizyon, kamera tespitleri var. Nerede, ne gibi yolsuzluklar yapılmış, boş alanlarda, tarlalarda, adreslerde nasıl oy kullanılmış görmekteyiz. Bütün bunlarla bu adımları atacağız. Geçmişte Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar."

“Suç duyuruları var”

"Örgütlü müdahale içinde savcılıklara duyurular var. Savcılıklar bunun da gereğini yapacaktır.Sandıkta hırsızlıklar var. YSK'ya gidiş sandıktaki örgütlü müdahale yönelik. Her iki kanaldan bu iş yürütülecektir."