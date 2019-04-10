Cumhurbaşkanı Erdoğan, "seçim sonuçları" için kurmaylarını topluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirmek için AK Partili kurmayları ile bir araya gelecek.

Güncellenme 10 Nisan 2019 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yapacağı toplantı öncesi hazırlanan yerel seçim raporunda çok çarpıcı tespitler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda genel başkan yardımcıları kendi alanlarına ilişkin seçim değerlendirmesini yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güvenoyu aldı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; hazırlanan raporlarda, kazanılan ve kaybedilen belediyelerin analizleri yer alırken önemli tespitlere de yer verildi. Raporlarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir defa daha güvenoyu aldığı belirtildi.

İttifaka olan destek korundu

İki parti liderinin birlikte çalışması ve özellikle ortak mitinglerin toplumda karşılık bulduğu kaydedildi. Bazı önemli belediyelerin kaybedilmesine rağmen ittifaka olan desteğin korunduğu ifade edildi.

Bölge halkından destek

Doğu ve güneydoğuda teröre karşı verilen mücadelenin bölge halkından destek gördüğü dile getirilirdi.

Sebze-meyve fiyatları

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışın oy oranlarını etkilediği kaydedildi.